Notizia shock che riguarda Josep Martinez. Il secondo portiere dell’Inter, a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, avrebbe investito con la propria auto un uomo in carrozzina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima – un uomo di 81 anni – è deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione riportata da Repubblica, l’uomo in carrozzina avrebbe accusato un malore, finendo per invadere la corsia su cui stava transitando Martinez.
Tragedia sulla strada, il portiere dell’Inter Josep Martinez investe un uomo in carrozzina
L’incidente è avvenuto a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile. L’uomo, 81 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione
