Tragedia sulla strada, il portiere dell’Inter Josep Martinez investe un uomo in carrozzina

L’incidente è avvenuto a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile. L’uomo, 81 anni, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione

Notizia shock che riguarda Josep Martinez. Il secondo portiere dell’Inter, a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, avrebbe investito con la propria auto un uomo in carrozzina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima – un uomo di 81 anni – è deceduta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione riportata da Repubblica, l’uomo in carrozzina avrebbe accusato un malore, finendo per invadere la corsia su cui stava transitando Martinez.