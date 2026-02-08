Trasferte vietate, i tifosi fanno triplo ricorso al Tar: udienza unica il 17 febbraio

I tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro il divieto di trasferte imposto dal Ministero dell’Interno dopo i recenti scontri tra ultras. I tre procedimenti saranno discussi insieme in un’unica udienza fissata per il 17 febbraio. Il provvedimento del Viminale vieta ai sostenitori delle tre squadre, oltre a quelli della Lazio, di seguire i club fuori casa fino al termine della stagione. La decisione nasce da due episodi di violenza avvenuti a fine gennaio lungo l’autostrada A1, lontano dagli stadi ma ritenuti particolarmente gravi per l’ordine pubblico. Per Fiorentina e Roma il blocco è legato agli scontri del 18 gennaio nei pressi di Casalecchio, tra gruppi di ultras diretti a Bologna e Torino. Il divieto per il Napoli deriva invece dagli incidenti avvenuti sull’A1 a Frosinone tra tifosi partenopei diretti a Torino e sostenitori della Lazio di ritorno da Lecce. Il Tar valuterà ora la legittimità della misura con un esame congiunto dei ricorsi.