Trezeguet: “Il derby lo sentono più loro. Il Toro? Sempre dominato”

Il derby da sempre è argomento divisivo anche all'interno della stessa piazza bianconera, tra chi sostiene che alla Juventus poco importi e chi invece ci tiene particolarmente. David Trezeguet sembra essere del primo avviso. L'ex attaccante francese, in maglia bianconera dal 2000 al 2010, nella serata di ieri, in occasione di un evento organizzato dallo Juventus Fan Club di Modica (in provincia di Ragusa) - interpellato a proposito della rete al volo segnata nel match Torino-Juventus della stagione 2007/2008 (terminata 0-1 per gli ospiti) - ha espresso la propria visione riguardo al derby e ai tifosi granata. “Le partite contro il Toro - ha sottolineato Trezeguet - sono molto molto sentite da parte loro, direi addirittura di più di noi, questa è una realtà. Noi pensiamo ad altro. Però, addirittura, con questo gol, da quel momento in poi ho sentito un grosso rispetto da parte dei torinesi o tifosi del Torino verso di me. Al di là che adesso torno ogni tanto a Torino e mi dicono che sarebbe stato fuorigioco se ci fosse stato il VAR, ma va bene. Però il Toro - ha concluso l'ex attaccante - quasi sempre l'abbiamo dominato in un certo modo”.