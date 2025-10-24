Non c’è pace per la Triestina. La società giuliana incassa un’altra pesante sanzione e vede complicarsi ulteriormente la propria stagione. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti inflitto altri tre punti di penalizzazione per la mancata presentazione, entro l’8 agosto, della fidejussione integrativa. Un colpo durissimo, che si aggiunge ai 13 punti già comminati per il mancato pagamento di stipendi, tasse e contributi relativi al mese di maggio. La squadra era inoltre partita con -9 punti, poi ridotti a -7 in appello, per aver saldato solo in parte gli emolumenti di febbraio, trascurando le imposte e i contributi previdenziali.
tor altre news Triestina, incubo senza fine: -23 in classifica
NEWS
Triestina, incubo senza fine: -23 in classifica
Il TFN infligge altri tre punti di penalizzazione per la fidejussione mancante. Tesser torna in panchina e dovrà tentare un’altra impresa salvezza
Il totale delle penalizzazioni stagionali sale così a 23 punti, portando la Triestina a -10 in classifica. Considerando anche i 5 punti di penalità dello scorso campionato, il bilancio complessivo tocca la cifra record di -28.
Il nuovo proprietario Tom Zelenovic, imprenditore americano di origini croate, eredita dunque una situazione sportiva e gestionale complessa, frutto della disastrosa gestione dell’ex presidente Rosenzweig e del dg Menta. Nel frattempo, sulla panchina alabardata siede di nuovo Attilio Tesser, richiamato per tentare un’altra impresa salvezza dopo quella centrata lo scorso anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA