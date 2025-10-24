Triestina, incubo senza fine: -23 in classifica

Non c’è pace per la Triestina. La società giuliana incassa un’altra pesante sanzione e vede complicarsi ulteriormente la propria stagione. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti inflitto altri tre punti di penalizzazione per la mancata presentazione, entro l’8 agosto, della fidejussione integrativa. Un colpo durissimo, che si aggiunge ai 13 punti già comminati per il mancato pagamento di stipendi, tasse e contributi relativi al mese di maggio. La squadra era inoltre partita con -9 punti, poi ridotti a -7 in appello, per aver saldato solo in parte gli emolumenti di febbraio, trascurando le imposte e i contributi previdenziali.