Saldissimo alla poltrona e punto di riferimento per lo spogliatoio, Daniele Padelli continua la sua avventura all'Udinese, squadra a cui si è legato nel 2022 dopo l'esperienza come riserva all'Inter. Il suo percorso con il club bianconero è in realtà cominciato molto prima, perché dal 2011 al 2013 l'estremo difensore intraprese già un'esperienza in Friuli come secondo portiere, mettendo in curriculum nove apparizioni. In granata, Padelli fu titolare e difese i pali dal 2013 al 2017, rendendosi protagonista nel percorso in Europa League.

L'annuncio del club

"Un grande storia di amore che prosegue per un altro anno. Udinese Calcio è lieta di annunciare. Il portiere vivrà l'ottava stagione in bianconero, la sesta consecutiva, confermandosi un punto riferimenti per tutto il gruppo. Anche quest'anno Daniele ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore ed il suo spessore umano facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa nelle due partite disputate. Il club è entusiasta di proseguire questo percorso ed augura il meglio a Daniele per la prossima stagione da vivere ancora insieme".