Una vera e propria stangata quella inflitta a Gianluca Prestianni. Il calciatore argentino è stato squalificato per sei giornate dall'Uefa, di cui tre con la condizionale. I fatti risalgono allo scorso 17 febbraio, quando allo stadio Da Luz di Lisbona si è giocata Benfica-Real Madrid: Vinicius esultava per un gol in maniera polemica e il match fu interrotto per circa undici minuti. Dalle immagini si vedeva Prestianni coprirsi la bocca e rivolgere epiteti al brasiliano, che accusò l'avversario di averlo chiamato "mono", ossia scimmia. Ma, da quanto emerge, l'argentino non sarebbe stato squalificato per un'espressione razzista. Avrebbe infatti pronunciato la parola "maricon", che in spagnolo ha un significato di natura omofoba. Il rischio è che il suo gesto possa avere ripercussioni - su richiesta dell'Uefa - anche in vista del prossimo Mondiale di Stati Uniti, Canada e Messico. Questa la decisione ufficiale dell'Uefa: "A seguito dell'indagine di un ispettore etico e disciplinare dell'Uefa è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore del SL Benfica Gianluca Prestianni per una potenziale condotta discriminatoria. L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha deciso: - di sospendere il giocatore del SL Benfica Gianluca Prestianni per un totale di sei (6) partite ufficiali Uefa per club e/o nazionali rappresentative per le quali sarebbe altrimenti eleggibile, per condotta discriminatoria (ossia omofoba). La sospensione per tre (3) di queste partite è soggetta a un periodo di prova di due (2) anni, a decorrere dalla data della presente decisione. - Tale decisione (ovvero la squalifica di sei giornate) include la giornata di squalifica provvisoria scontata dal giocatore durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della Uefa Champions League 2025/26, disputata il 25 febbraio 2026 tra Real Madrid CF e SL Benfica. - Richiesta alla Fifa di estendere a livello mondiale la suddetta squalifica".