Ora è ufficiale: Claudio Ranieri e la Roma si separano. La notizia era nell'aria, per via dei dissidi tra i due prima e in seguito al match contro il Pisa e dopo che ieri erano cominciate a circolare voci su una rottura tra l'ormai ex Senior Advisor giallorosso e Gian Piero Gasperini. La proprietà della società romanista ha preso le parti dell'allenatore ed è la conclusione di un rapporto mai decollato. A forte rischio anche la posizione di Massara come DS, arrivato nella capitale grazie a Sir Claudio e non in buoni rapporti con il tecnico ex Atalanta e Genoa.

Il comunicato ufficiale della AS Roma

E per il futuro? Ipotesi Nazionale per Ranieri

"L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia."La decisione è stata presa ed è premonitrice di una possibile rivoluzione estiva in casa giallorossa, nella quale Gasperini avrà un ruolo più centrale nelle scelte di mercato. Per Ranieri invece continuano a farsi insistenti le voci di un possibile ruolo dirigenziale in Nazionale, per dar via a un nuovo corso azzurro con l'obiettivo di rialzare le sorti di un movimento in crisi e che ha mancato l'appuntamento con tutte e tre gli ultimi Mondiali.

A cura di Federico Marchesi