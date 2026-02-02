Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Verona, Paolo Zanetti esonerato: è ufficiale

news

Verona, Paolo Zanetti esonerato: è ufficiale

Verona, Paolo Zanetti esonerato: è ufficiale - immagine 1
Esonero per il club gialloblù durante l'ultimo giorno di mercato. L'allenamento odierno sarà affidato al tecnico Paolo Sammarco
Andrea Croveri

Cambia lo scenario sulle panchine della Serie A, e lo fa in maniera clamorosa all’ultima giornata di mercato. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Cagliari - rimediata appena due giorni fa, il 31 gennaio - e alla luce dell’ultimo posto in classifica, l’Hellas Verona ha comunicato l’esonero ufficiale di Paolo Zanetti dal ruolo di allenatore della prima squadra. Al momento, la guida tecnica è stata affidata ad interim all’allenatore della Primavera Paolo Sammarco, che dirigerà l’allenamento odierno. Resta ancora da chiarire chi sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Di seguito, il comunicato ufficiale del club.

Verona, Zanetti esonerato. Il comunicato

—  

"Verona Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco."

Leggi anche
Sport e sociale: piattaforma adult paga le trasferte al club e lancia la campagna contro i...
Ricardo si presenta alla Dynamo: “Torino? Cercato con insistenza, ma ho declinato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA