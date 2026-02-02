Verona, Paolo Zanetti esonerato: è ufficiale

Cambia lo scenario sulle panchine della Serie A, e lo fa in maniera clamorosa all’ultima giornata di mercato. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Cagliari - rimediata appena due giorni fa, il 31 gennaio - e alla luce dell’ultimo posto in classifica, l’Hellas Verona ha comunicato l’esonero ufficiale di Paolo Zanetti dal ruolo di allenatore della prima squadra. Al momento, la guida tecnica è stata affidata ad interim all’allenatore della Primavera Paolo Sammarco, che dirigerà l’allenamento odierno. Resta ancora da chiarire chi sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Di seguito, il comunicato ufficiale del club.