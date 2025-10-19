Vojvoda vince contro la Juve: “Sono cuore Toro, dedico a loro la vittoria”

Grande gioia in quel di Como: i lariani vincono 2-0 contro la Juve. La formazione di Cesc Fabregas è riuscita a imporsi su quella di Igor Tudor grazie alle reti di Kempf e Nico Paz. Chi sta trovando molto spazio con la formazione lombarda è Mergim Vojvoda. L'esterno kosovaro si è trasferito dal Torino al Como nello scorso inverno, con un accordo a titolo definitivo. "Mi trovavo bene a Torino, quinto a sinistra. Ma è stato chiaro con me Fabregas: qui all'inizio ho avuto difficoltà, sono movimenti diversi e ti trovi con un con un difensore alle spalle da terzino. Io però provo ad essere a disposizione del mister. Io ho anche giocato da portiere" ha dichiarato Vojvoda al termine della sfida contro la Juventus. E in effetti l'ex Toro sta trovando spazio come terzino in una difesa a 4, sia a destra che a sinistra, ma anche come esterno nella linea dei trequartisti del 4-2-3-1. Tanti impieghi differenti, per un giocatore estremamente duttile come lui. Vojvoda non ha dimenticato, poi, il suo passato al Torino. Così ha commentato la vittoria contro i bianconeri: "Ho giocato dieci derby con la Juve e non ne ho mai vinto uno. Come cuore granata sono contento e dedico la vittoria al popolo del Torino".