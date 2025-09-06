Volley, l’Italia rimonta il Brasile e vola in finale mondiale contro la Turchia

L’Italia vola in finale ai Mondiali di pallavolo femminile di Bangkok dopo una straordinaria rimonta contro il Brasile, battuto 3-2. Le azzurre di Velasco, sotto due set a uno, hanno reagito con carattere, conquistando il quarto parziale 25-22 e chiudendo al tie-break 15-13. Momenti di apprensione per la regista Alessia Orro, uscita per un problema alla caviglia e poi rientrata in campo. Domenica, alle 14.30, la sfida decisiva sarà contro la Turchia, vittoriosa 3-1 sul Giappone. “È stata una partita incredibile di squadra, abbiamo dato tutto”, ha detto tra le lacrime Sarah Fahr. Orro ha aggiunto: “Finalmente abbiamo battuto il Brasile in un Mondiale, nessuna ha mollato”.