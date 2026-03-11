Vuole vedere il Barcellona ma sbaglia stadio: l’assurdo errore di un tifoso

Confondere strada può capitare a chiunque, ma la disavventura in cui si è imbattuto questo tifoso del Barcellona ha dell'incredibile. Ieri sera l'uomo, che era partito da Londra con il biglietto per assistere all'ottavo di finale di Champions league della sua squadra contro il Newcastle , terminato 1-1, si è assurdamente ritrovato ad Exeter . Sì, proprio così: a circa 590 chilometri e 6 ore di macchina dalla meta che voleva raggiungere. L'errore è stato causato dal nome in comune tra lo stadio delle Magpies e quello dell'Exeter, squadra di terza divisione inglese: St James' Park . Il tifoso ha infatti inserito sul navigatore il nome corretto dell’impianto, ma ha selezionato la destinazione sbagliata.

Il racconto del club di League One

Il tifoso, come riportato sui social dell'Exeter, ha comunque assistito a un match, sebbene non fosse quello sperato. Il club, notando l'uomo spaesato ai tornelli in attesa di vedere il Barcellona, ha compreso la situazione del tifoso e ha deciso di rimediare regalandogli un biglietto per la sfida della squadra di casa contro il Lincoln. Alla fine lo sventurato si è quindi trovato a vedere una qualsiasi partita di League One inglese a discapito dell'attesissimo ottavo di Champions League. Questo il racconto di Adam Spencer, responsabile dell’esperienza tifosi, che ha spiegato così l'accaduto: "Un nostro volontario ci ha avvisato che il signore era lì aspettando di vedere il Barcellona. Il suo inglese non era dei migliori, ma abbiamo capito che veniva da Londra. Probabilmente ha inserito ‘St James' Park’ nel telefono e ha seguito le indicazioni. Era visibilmente desolato e un po’ imbarazzato. Così gli abbiamo dato un biglietto per la nostra partita: sarà sempre il benvenuto".