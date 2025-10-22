Xabi Alonso deluso con la maglietta del Torino… Compra quella della Juve

Un aneddoto che ha oltre trent'anni. Siamo nel 1992, Xabi Alonso, oggi allenatore del Real Madrid, ha 11 anni e uno dei suoi idoli, Martin Vazquez, dalle Merengues si è trasferito al Torino, diventando uno dei primi spagnoli a giocare in Serie A. Quindi la decisione del piccolo Xabi: "Martin Vazquez giocava non nella Juve ma nel Torino e io decisi di comprare la sua maglietta", ha raccontato ad Alessia Tarquinio ai microfoni di Prime Video in vista della sfida dei Blancos proprio contro la Juventus. Poi il tradimento: "Qualche mese dopo si trasferì al Marsiglia e io rimasi con la maglietta del Torino in mano, un po' deluso". Così per ripicca, Xabi Alonso decise di passare all'altro lato del Po, come ha raccontato a Prime Video: "Dopo, negli anni, andai a Trento e comprai la maglietta della Juve. Senza nome: non volevo sbagliare un'altra volta (ride, ndr.)".