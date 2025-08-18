La sessione estiva di calciomercato per il Torino ha visto diversi movimenti tra acquisti, prestiti e cessioni. Di seguito vediamo il tabellone completo con tutte le operazione in entrata e in uscita già ufficiali e condotte dalla società granata nell'estate 2025.
tor calcio mercato
mercato
Acquisti e cessioni Torino 2025/2026
Il tabellone completo con tutte le operazioni ufficiali tra entrate e uscite condotte dal Torino in questa sessione estiva di calciomercato
Acquisti, cessioni e obiettivi Calciomercato
|Acquisti
|Ruolo
|Squadra di provenienza
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Marcus Pedersen
|Difensore
|Feyenoord
|Riscatto
|3,5 milioni
|Cristiano Biraghi
|Difensore
|Fiorentina
|Riscatto
|250 mila
|Mihai Popa
|Portiere
|Cluj
|Rientro prestito
|-
|Saba Sazonov
|Difensore
|Empoli
|Rientro prestito
|-
|Come Bianay Balcot
|Difensore
|Triestina
|Rientro prestito
|-
|Aaron Ciammaglichella
|Centrocampista
|Ternana
|Rientro prestito
|-
|Tino Anjorin
|Centrocampista
|Empoli
|Acquisto definitivo
|4,5 milioni
|Ardian Ismajli
|Difensore
|svincolato
|Acquisto definitivo
|-
|Cyril Ngonge
|Attaccante
|Napoli
|Prestito (+diritto di riscatto)
|1 milioni (+17 di riscatto)
|Franco Israel
|Portiere
|Sporting
|Acquisto definitivo
|4 milioni
|Zakaria Aboukhlal
|Attaccante
|Tolosa
|Acquisto definitivo
|8 milioni (+bonus)
|Giovanni Simeone
|Attaccante
|Napoli
|Prestito (+obbligo di riscatto)
|1,5 milioni (+5,5 di riscatto)
|Cessioni
|Ruolo
|Squadra di destinazione
|Età
|Formula
|Costo
|Possibilità
|Borna Sosa
|Difensore
|Ajax
|Fine prestito
|-
|Eljif Elmas
|Centrocampista
|Lipsia
|Fine prestito
|-
|Amine Salama
|Attaccante
|Reims
|Fine prestito
|-
|Karol Linetty
|Centrocampista
|svincolato
|Fine contratto
|-
|Yann Karamoh
|Attaccante
|svincolato
|Fine contratto
|-
|Demba Seck
|Attaccante
|Partizan Belgrado
|Prestito (+diritto di riscatto)
|-
|Alessandro Dellavalle
|Difensore
|Modena
|Prestito secco
|-
|Samuele Ricci
|Centrocampista
|Milan
|Cessione definitiva
|23 milioni (+2 di bonus)
|Brian Bayeye
|Difensore
|svincolato
|Risoluzione consensuale
|-
|Jonathan Silva
|Centrocampista
|Padova
|Prestito secco
|-
|Pietro Pellegri
|Attaccante
|Prestito (+obbligo di riscatto)
|-
|Ousmane Gueye
|Difensore
|Pontedera
|Prestito secco
|-
|Francesco Dell'Aquila
|Centrocampista
|Arezzo
|Prestito secco
|-
|Cristian Padula
|Attaccante
|Campobasso
|Prestito secco
|-
|Ange N'Guessan
|Difensore
|Slovan Liberec
|Prestito (+diritto di riscatto)
|-
|Sebastian Walukiewicz
|Difensore
|Sassuolo
|Prestito (+diritto di riscatto)
|1 milione di prestito (+5 per il riscatto)
|Kevin Haveri
|Difensore
|Livorno
|Cessione definitiva
|-
|Vanja Milinkovic Savic
|Portiere
|Napoli
|Cessione definitiva
|21,5 milioni
|Antonio Donnarumma
|Portiere
|Salernitana
|Cessione definitiva
|-
|Nicola Rauti
|Attaccante
|Vicenza
|Prestito (+obbligo di riscatto)
|-
|Senan Mullen
|Difensore
|Mantova
|Prestito (+diritto di riscatto e controriscatto)
|-
|Tommaso Di Marco
|Centrocampista
|Ravenna
|Prestito secco
|-
|Alessio Cacciamani
|Attaccante
|Juve Stabia
|Prestito secco
|-
