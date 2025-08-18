Acquisti e cessioni Torino 2025/2026

Toro News
Il tabellone completo con tutte le operazioni ufficiali tra entrate e uscite condotte dal Torino in questa sessione estiva di calciomercato
Federico De Milano
AcquistiRuoloSquadra di provenienzaEtàFormulaCostoPossibilità
Marcus PedersenDifensoreFeyenoordRiscatto3,5 milioni
Cristiano BiraghiDifensoreFiorentinaRiscatto250 mila
Mihai PopaPortiereClujRientro prestito-
Saba SazonovDifensoreEmpoliRientro prestito-
Come Bianay BalcotDifensoreTriestinaRientro prestito-
Aaron CiammaglichellaCentrocampistaTernanaRientro prestito-
Tino AnjorinCentrocampistaEmpoliAcquisto definitivo4,5 milioni
Ardian IsmajliDifensoresvincolatoAcquisto definitivo-
Cyril NgongeAttaccanteNapoliPrestito (+diritto di riscatto)1 milioni (+17 di riscatto)
Franco IsraelPortiereSportingAcquisto definitivo4 milioni
Zakaria AboukhlalAttaccanteTolosaAcquisto definitivo8 milioni (+bonus)
Giovanni SimeoneAttaccanteNapoliPrestito (+obbligo di riscatto)1,5 milioni (+5,5 di riscatto)
CessioniRuoloSquadra di destinazioneEtàFormulaCostoPossibilità
Borna SosaDifensoreAjaxFine prestito-
Eljif ElmasCentrocampistaLipsiaFine prestito-
Amine SalamaAttaccanteReimsFine prestito-
Karol LinettyCentrocampistasvincolatoFine contratto-
Yann KaramohAttaccantesvincolatoFine contratto-
Demba SeckAttaccantePartizan BelgradoPrestito (+diritto di riscatto)-
Alessandro DellavalleDifensoreModenaPrestito secco-
Samuele RicciCentrocampistaMilanCessione definitiva23 milioni (+2 di bonus)
Brian BayeyeDifensoresvincolatoRisoluzione consensuale-
Jonathan SilvaCentrocampistaPadovaPrestito secco-
Pietro PellegriAttaccantePrestito (+obbligo di riscatto)-
Ousmane GueyeDifensorePontederaPrestito secco-
Francesco Dell'AquilaCentrocampistaArezzoPrestito secco-
Cristian PadulaAttaccanteCampobassoPrestito secco-
Ange N'GuessanDifensoreSlovan LiberecPrestito (+diritto di riscatto)-
Sebastian WalukiewiczDifensoreSassuoloPrestito (+diritto di riscatto)1 milione di prestito (+5 per il riscatto)
Kevin HaveriDifensoreLivornoCessione definitiva-
Vanja Milinkovic SavicPortiereNapoliCessione definitiva21,5 milioni
Antonio DonnarummaPortiereSalernitanaCessione definitiva-
Nicola RautiAttaccanteVicenzaPrestito (+obbligo di riscatto)-
Senan MullenDifensoreMantovaPrestito (+diritto di riscatto e controriscatto)-
Tommaso Di MarcoCentrocampistaRavennaPrestito secco-
Alessio CacciamaniAttaccanteJuve StabiaPrestito secco-

La sessione estiva di calciomercato per il Torino ha visto diversi movimenti tra acquisti, prestiti e cessioni. Di seguito vediamo il tabellone completo con tutte le operazione in entrata e in uscita già ufficiali e condotte dalla società granata nell'estate 2025.

