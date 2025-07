Balotelli svela: “Prima del Genoa parlai con Cairo. In futuro perché no?”

Balotelli: "Il Genoa mi sembrava più interessato"

“Sì, mi sembrava più interessato il Genoa in quel momento e sono andato lì”, ha raccontato l’ex attaccante della Nazionale in merito alla scelta di vestire i colori del rossoblù. Ma poi la frase che fa rumore per tutti i tifosi granata: “Potevo anche aspettare il Torino, era una cosa nata con Cairo ma a rilento. Per il Genoa ero in contatto diretto con Gilardino, sapendo che mi voleva sono andato lì”. Parole che lasciano intendere come, almeno informalmente, ci sia stato un interesse anche da parte granata. Un contatto diretto con il presidente Urbano Cairo, che però non si è tradotto in una trattativa concreta: troppa attesa, poca convinzione. E così Balotelli ha scelto Genoa. Ora il futuro dell’attaccante classe 1990 è tutto da scrivere. E quando Sabatini gli chiede se riaprirebbe mai il dialogo con il Torino, SuperMario risponde deciso e con un sorriso: “Perché no?”.Una battuta o qualcosa di più? Difficile dirlo oggi, ma è certo che Balotelli resta un nome pesante, capace di accendere sempre curiosità e dibattito. Anche sotto la Mole.