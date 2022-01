Bremer, a che punto è il rinnovo? Contatti proficui tra le parti, filtra ottimismo

Il difensore brasiliano dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno a cifre quadruplicate

24 anni e talento da vendere: l'operazione migliore che il Torino possa fare in questo momento è, senza alcun dubbio, il rinnovo di contratto di Gleison Bremer . Il brasiliano continua ad esprimersi su livelli altissimi tanto da aver attirato l'interesse di diversi top club italiani ed europei, pronti a puntare su di lui per il presente e il futuro. Visto che al momento non esiste uno scenario che veda Bremer salutare già a gennaio, il Torino e il suo entourage stanno discutendo del prolungamento di contratto in scadenza a giugno del 2023.

OTTIMISMO - I contatti tra le parti si sono infittiti negli ultimi giorni e lasciano presagire un esito positivo della trattativa. C'è ottimismo e collaborazione in vista di un rinnovo importante anche in chiave mercato. Intanto il Torino può blindare Bremer, per avere più potere contrattuale in vista dei probabili assalti della prossima estate: con un solo anno di contratto rimasto il Torino non avrebbe potuto ottenere una cifra adeguata al valore del giocatore.