Cacciamani via dal Torino, Fortini (Juve Stabia): “Nelle prossime ore lo prenderemo”

Ora è sotto gli occhi di tutti. Già nella scorsa stagione Alessio Cacciamani si è messo in mostra con l'Under 18 prima e con la Primavera poi: l'esterno granata si è rivelato un grande prospetto...e anche Vanoli se n'è accorto. Dopo gli iniziali allenamenti con la prima squadra, Cacciamani ha iniziato ad essere convocato e nelle ultime sfide di campionato ha anche esordito in Serie A. In questa preparazione estiva, anche il nuovo allenatore Marco Baroni si è accorto di lui e l'ha portato ovunque (eccetto a Valencia) con la prima squadra. Tornare nelle giovanili sarebbe forse un downgrade per lui - nonostante sia un 2007 - ma andare subito con i grandi potrebbe essere un passo troppo grande. Così, secondo il Torino, un prestito secco che permetta al giocatore di trovare minutaggio ed esperienza e al club granata di mantenere il controllo su di lui potrebbe essere la scelta giusta. Ecco che quindi, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, in chiusura per il prestito secco di Alessio Cacciamani ci sarebbe la Juve Stabia. La squadra campana milita in Serie B: sarebbe comunque un'esperienza di livello per l'appena diciottenne esterno granata. L'affare risulta in chiusura e lo confermano le parole del ds sportivo dei gialloblù a Sky: "Nelle prossime ore prenderemo il giovane Cacciamani dal Torino in prestito. Può fare il percorso di Fortini”.