Calciomercato: Ansaldi vicino alla Cremonese, Joao Pedro al Fenerbahce

Cristian Ansaldi è stato contattato dalla Cremonese. Secondo gli ultimi rumors l'esterno argentino è uno dei nomi papabili per rinforzare le corsie esterne dei grigiorossi. Il trentacinquenne si può quindi rimettere in gioco, dopo l'avventura in granata, in una neopromossa. Le parti dovrebbero risentirsi a breve per trovare un accordo. Ricordiamo che il suo contratto con il Torino è scaduto lo scorso 30 giugno.