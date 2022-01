Calciomercato, Baselli è a Cagliari: “Sono a disposizione della squadra”

Il classe '92 sta per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto

In procinto di definizione la trattativa che porta Daniele Baselli al Cagliari. Il ragazzo di Manerbio è infatti sbarcato nel capoluogo sardo, dove i vertici rossoblù lo aspettano per le visite mediche e per le firme finali su un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Dopo 5 anni e mezzo in granata quindi, l'avventura di Baselli al Torino sembra veramente essere giunta alla fine.