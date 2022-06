Calciomercato, Belotti sulla strada per Monaco: giorni decisivi per il Gallo

Il numero 9, dopo i sondaggi di Fiorentina e Monza, ha nell'offerta giunta dal Principato la possibilità di giocare le coppe europee

Federico De Milano

Ormai Andrea Belotti può essere considerato un ex calciatore del Torino. Il contratto del Gallo con il club di via Arcivescovado scadrà tra 4 giorni e non rimane che attendere la scelta del numero 9 su quale sarà la sua prossima squadra. Belotti potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A ma ad oggi in pole position c'è il Monaco.

La tentazione monegasca aprirebbe le porte dell'Europa a Belotti

L'offerta del Monaco potrebbe essere la soluzione migliore per Belotti. Il Gallo cerca da tempo una squadra che disputi le coppe europee e che possa soddisfare le sue ambizioni. Da qui la rottura con il Torino che negli ultimi anni non è stato mai vicino alle posizioni valide per un piazzamento alle coppe. Il Monaco nella passata stagione ha chiuso la Ligue 1 in terza posizione e secondo le regole valide per il campionato francese dovrà disputare i play-off di Champions League. Ecco che per Belotti, qualora accettasse l'offerta del club monegasco, si spalancherebbero le porte della massimo competizione continentale. Si tratta di un traguardo mai raggiunto dal numero 9 che con il Toro ha disputato solamente i play-off di Europa League fermandosi alla dolorosa sconfitta di Wolverhampton nel 2019.

Dai club di Serie A pochi passi concreti

Nelle ultime settimane si era vociferato anche di interessamenti da parte di squadre di Serie A come Fiorentina e Monza. Non ci sono stati però passi in avanti concreti con questi club e ad oggi il Monaco è la formazione più avanti nella corsa al Gallo. Il centravanti bergamasco, se accettasse la proposta giunta dal Principato avrebbe così la possibilità di misurarsi in un nuovo campionato come la Ligue 1 dopo 8 stagioni consecutive in Serie A. Saranno dunque giorni decisivi per il futuro di Belotti che deve pronunciarsi su quest'offerta del club francese quando è ormai giunto agli sgoccioli del suo attuale accordo con il Torino.