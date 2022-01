Calciomercato, continua il lavoro in uscita: l’obiettivo è cedere Izzo e Zaza

Dopo Rincon, Baselli e Verdi, la società sta cercando una sistemazione per altri due giocatori finiti ormai ai margini

A meno di settantadue ore dalla chiusura del calciomercato, in casa Toro si continua a lavorare anche alle uscite. Dopo Rincon , hanno salutato ufficialmente ieri altri due elementi fuori dal progetto come Baselli e Verdi . Ingaggi pesanti in meno per la società, che negli ultimi giorni di mercato cercherà una sistemazione anche per Zaza e Izzo, pure loro ormai ai margini.

IZZO - Tra i giocatori in uscita - come detto - c'è anche Armando Izzo, ormai superato da Djidji e Zima nelle gerarchie sul centrodestra. Anche in questo caso a rendere più complicata una possibile cessione c'è lo stipendio elevato del giocatore, che intanto non sembra convinto delle proposte pervenute. Dopo l'Udinese, sul centrale è piombata la Salernitana che lo vorrebbe rilevare in prestito per dare l'assalto alla salvezza. Ma Izzo, almeno per il momento, non è convinto di lasciare Torino: anche nel suo caso saranno decisive le ultime ore di mercato per stabilire quale sarà il futuro. Il rischio, per lui e per Zaza, è vivere altri sei mesi ai margini nel Toro: per Juric sono tutt'altro che prime scelte, salutare anche solo in prestito sarebbe l'occasione per ritrovare minutaggio e rimettersi in mostra.