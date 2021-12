Calciomercato, da Kumbulla ad Amrabat: i nomi sotto l’albero di Natale del Toro

Sarà un mercato con gli occhi rivolti soprattutto a giovani di prospettiva ed eventuali occasioni quello del Toro. Del resto Juric stesso è stato molto chiaro su quelle che sono le sue idee in vista della sessione di gennaio: "Se c’è possibilità sì, cercheremo di fare qualcosa ma senza fare danni. Non è facile sostituire qualcuno che sta dando molto come i nostri ragazzi di adesso". Tradotto: la società granata non esclude la possibilità di fare investimenti, ma questi devono essere per giocatori di età giovane o per elementi già in grado fin da subito di aggiungere qualcosa. Ecco alcuni dei nomi in orbita Toro, nel senso che sono sul taccuino del club o dell'allenatore Juric: per uno o più di loro potrebbero nascere trattative concrete.