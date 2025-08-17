Calciomercato Torino, da Nicolussi Caviglia a Sanabria: il punto di giornata

La Coppa Italia è già entrata nel vivo e il campionato è ormai alle porte, con il calciomercato ancora aperto fino alla fine di agosto a fare da sottofondo. Sono giorni decisivi per tutte le società di Serie A, chiamate a completare la rosa con gli innesti giusti per soddisfare le richieste degli allenatori, ma anche a sciogliere i nodi legati agli esuberi e ai giocatori ormai a fine ciclo. Il discorso vale anche per il Torino, impegnato su più fronti: da un lato si lavora per rinforzare il centrocampo (e non solo), dove potrebbero arrivare novità importanti, dall’altro resta attuale il tema delle uscite, con la posizione di Antonio Sanabria ancora da definire.