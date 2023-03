Calciomercato, dalla Germania: il Torino ha messo gli occhi su Ducksch

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Torino ha messo gli occhi su un nuovo profilo per il reparto avanzato. Si tratta di Marvin Ducksch, centravanti tedesco di proprietà del Werder Brema. La testata tedesca scrive riguardo un interessamento della società granata dopo la stagione su buoni livelli che sta portando a termine l'attaccante classe 1994. Ducksch infatti nel campionato in corso ha realizzato 8 reti e 6 assist in 25 presenze in Bundesliga; dopo un avvio di stagione con pochi gol realizzati sta trovando più confidenza con la porta nel 2023 come testimoniato dalla doppietta messa a segno contro il Borussia Mönchengladbach nell'ultimo weekend di campionato. Nel nuovo anno Ducksch ha infatti realizzato 5 gol in 10 partite. Dispone anche di buone qualità aeree grazie al suo fisico importante con un'altezza pari a 188 centimetri, una qualità che però non gli nega la capacità di fornire anche assist. Come detto sono 6 i passaggi vincenti serviti ai compagni in questo campionato, un numero che lo rende il secondo migliore nella sua squadra. Se questa indiscrezione lanciata dalla Bild venisse confermata testimonierebbe la volontà del Torino di trovare un nuovo attaccante per la prossima stagione. Quest'anno per molto tempo Juric ha infatti dovuto convivere con il solo Sanabria come centravanti a sua disposizione.