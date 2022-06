Calciomercato, dall’Inghilterra: “Il Tottenham prepara l’offerta per Bremer”

Secondo fonti provenienti dal paese britannico la formazione allenata da Antonio Conte sarebbe intenzionata a strappare Bremer al Torino

Federico De Milano

Il futuro di Gleison Bremer tiene banco in casa Torino da diverso tempo. La separazione tra il difensore brasiliano e la società granata è stata di fatto resa nota negli scorsi mesi, mancano però le offerte giuste per consentire al classe '97 di partire. Secondo quando riportato dal Daily Mail il Tottenham sta preparando una proposta da 43 milioni di sterline per Bremer. Si tratterebbe di una cifra davvero importante per il centrale del Toro perché al cambio in euro significherebbe incassare più di 50 milioni di euro. Difficilmente la dirigenza granata potrebbe rifiutare un'offerta del genere se venisse confermata.

MODULO - Se l'offerta del Tottenham, descritta dal quotidiano inglese, dovesse realmente concretizzarsi si tratterebbe di un'ottima scelta anche per Bremer. Da quando è arrivato Antonio Conte alla guida del club di Londra, il modulo più utilizzato è il 3-4-3. In questo modo il difensore brasiliano avrebbe l'opportunità di poter proseguire la sua carriera con la difesa a 3, uno stile di gioco che mette bene in risalto le qualità tecniche dell'ex Atletico Mineiro. Il fattore difesa a 3 è un elemento che potrebbe risultare importante nella scelta di Bremer per la sua futura squadra. Non sono infatti moltissimi i top club europei che optano per questo genere di modulo.

INTERESSE - Il Toro però ad oggi non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale nonostante gli interessi manifestati da molti club differenti. Infatti, non solo il Tottenham segue da vicino il numero 3 granata, anche il Milan e l'Inter sono sulle tracce del talento del Toro da diverso tempo. I nerazzurri sono al momento forti del gradimento del giocatore e potrebbero garantire a Bremer la possibilità di giocare nella difesa a 3 ma devono prima eseguire delle operazioni in uscita nel reparto arretrato. Il Milan invece sembra essere tornato in corsa per il brasiliano dopo il cambio di proprietà ufficializzato nei giorni scorsi. Bremer attrae dunque gli interessi di molti club in giro per l'Europa ma fino ad ora nessuno ha ancora preparato l'accelerata decisiva presentando la giusta offerta al Torino che non ha nessuna fretta di cedere il miglior difensore dell'ultimo campionato di Serie A.