Prima di concentrarci sulle notizie e, soprattutto, sul presente, è giusto lasciare spazio anche a un breve momento nostalgia.

Non sono un ragazzo di tante parole ma ci tengo a ringraziare tutti voi e a salutarvi con lo stesso rispetto che mi avete sempre dimostrato. Sono stati 4 ANNI fantastici e vissuti al massimo... Dalla promozione, alla salvezza, all'arrivo in Europa League,alla vittoria storica a Bilbao fino al Derby vinto dopo 20 anni...che NON dimenticherò mai! GRAZIE al presidente Cairo per avermi permesso di approdare in questa squadra dandomi piena fiducia. GRAZIE al mister Ventura che mi ...ha dato la possibilità di giocare con continuità e di crescere credendo in me fin dal primo momento...gli sarò infinitamente grato di essere stato più di un Maestro nei miei confronti. GRAZIE a tutto lo staff del Torino Football Club. GRAZIE a tutti i miei compagni di questi anni con i quali ho condiviso tante emozioni. E un GRAZIE speciale a VOI che non mi avete mai fatto mancare l'affetto facendomi entrare in questa splendida famiglia chiamata TORO e ancora GRAZIE per tutte le belle parole,lettere,messaggi e video che mi state inviando e postando. Un abbraccio grande a TUTTI ... Vi seguirò SEMPRE perché questi colori avranno un posto speciale nel mio cuore e CE LA METTERO' TUTTA NEL RENDERVI ORGOGLIOSI! Con affetto Matteo Darmian

Darmian si separa dall'Inter: può tornare al Torino?

Quello che avete letto èl'11 luglio 2015, contestualmente ale da quel momento, l'ex numero 36 granata ha vissuto per qualche tempo in Inghilterra, prima di accasarsi all'Inter, dove è diventato un giocatore di carattere, esperienza, umiltà e leadership. Un vero e proprio esempio. Oggi, il classe 1989, a 37 anni da compiere, si trova a dover fare una scelta: il suo contratto con i nerazzurri è, di rinnovo non si è parlato e il suo minutaggio a Milano non è molto alto (249 minuti tra le tre competizioni). Tra pochi mesi, Darmian potrebbe essere senza contratto e qualche squadra inizia già a pensare a un profilo come il suo. Tra queste il Torino, che secondo l'esperto di calciomercato Matteo Moretto avrebbe giàper comprendere la reale fattibilità dell'operazione. Ad aprile, si parla soltanto di voci. Ma l'arrivo del difensore nerazzurro entrerebbe nell'insieme di quelle operazioni che andrebbero ad alimentareper il futuro. Quel che è certo è che, dopo il ritorno di Petrachi,decisamente piacevole per i tifosi granata.