Calciomercato: ecco quando chiudono i mercati ancora aperti

Il calciomercato estivo si è chiuso ufficialmente lo scorso 1 settembre nei principali campionati europei, ma per il Torino c'è ancora la possibilità di piazzare qualche colpo in uscita. In giro per il mondo, infatti, ci sono ancora diversi Paesi dove le trattative proseguiranno ancora per giorni, offrendo spiragli importanti a chi ha ancora giocatori da cedere. Per il Toro, il nome più caldo resta quello di Saba Sazonov , che non rientra nei piani di Baroni e per questo sembrava indirizzato al Getafe.

Quali sono i mercati aperti

Al momento, restano aperte parecchie piste: in Polonia il mercato chiude l’8 settembre, mentre a Cipro, in Svizzera e in Romania ci sarà tempo fino al 9. L’Arabia Saudita chiuderà l’11 settembre, mentre Russia, Turchia e Grecia lasceranno spazio alle trattative fino al 12. Armenia, Bulgaria e Messico chiuderanno il mercato il 13, mentre il Qatar il 16 e il Costa Rica il 18. Infine, la Serbia rappresenta un caso a parte: le trattative resteranno aperte fino all'1 dicembre. Ognuno di questi mercati potrebbe aprire uno spiraglio concreto per chi, come il Toro, non vuole ritrovarsi a gestire un esubero nel corso di tutta la prima parte di stagione e spera in un incastro last minute. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Sazonov troverà una nuova collocazione.