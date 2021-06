Calciomercato: Genoa su Conti e Benatia, Veloso rinnova

Continua il calciomercato dopo la fine del campionato italiano. Le squadre di Serie A provano a rinforzarsi in vista della nuova stagione, con la volontà di gestire anche gli esuberi della propria squadra.

Per migliorarsi, il Genoa sta guardando diversi profili, soprattutto in difesa. I nomi che sono apparsi nelle ultime ore nell'orbita rossoblu sono quelli di Andrea Conti e Mehdi Benatia. Due profili interessanti, che potrebbero fare al caso della squadra di Genova. Al momento le parti stanno trattando per capire la fattibilità delle operazioni.