Calciomercato: Giampaolo valuta 3 giocatori, Salernitana su Diego Costa e Yilmaz

E' tempo di valutazioni per Marco Giampaolo. Il nuovo allenatore della Sampdoria, stando a quanto riportato dal Secolo XIX, starebbe infatti monitorando con attenzione 3 giocatori (Ciervo, Dragusin e Torregrossa) e il suo parere sarà decisivo al fine di eventuali cessioni. Sull'attaccante ex-Brescia intanto ci sarebbe l'interesse del Pisa. Nel frattempo, il club blucerchiato, come riporta tuttomercatoweb, avrebbe rifiutato l'offerta del Colonia per Chabot, mentre a centrocampo slitta l'arrivo di Sensi, dato che l'Inter non ha intenzione di cederlo prima della sfida col Venezia, in quanto vuole prima avere certezze maggiori circa il futuro di Correa, uscito anzitempo dal match di Coppa Italia con l'Empoli per via di un problema muscolare.