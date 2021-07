L'Udinese è ai dettagli con il Benevento per l'arrivo del difensore polacco Kamil Glik. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è in chiusura e già in serata potrebbe definirsi il tutto. Dopo l'ultima stagione passata al Benevento (37 presenze e 2 gol), ora l'ex capitano del Torino è pronto a buttarsi in una nuova avventura e rimanere dunque in Serie A.