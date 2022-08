Calciomercato: Hien, visite mediche con il Verona, Barak ufficiale alla Fiorentina

La sessione estiva del calciomercato sta per concludersi e i club tentano di piazzare gli ultimi colpi. Il Verona, prossimo ai saluti con Barak, si prepara ad accogliere l'ormai ex obiettivo di mercato granata Isak Hien. Il difensore del Djurgardens era finito sul taccuino del Torino, ma dopo l'acquisto di Schuurs la pista si è via via raffreddata, fino al sorpasso del Verona. Hien arriva a titolo definitivo, con un'operazione da 3.2 milioni di euro più 1.4 di bonus e un 10% al club svedese sull'eventuale futura rivendita del giocatore secondo il giornale veronese L'Arena.