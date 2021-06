Calciomercato: il Genoa chiude per Buksa, tentazione Guedes per la Fiorentina

Le principali piste seguite negli ultimi giorni dalle altre squadre di Serie A in attesa dell'inizio della sessione estiva di mercato

Luca Bonello

CALCIOMERCATO Manca meno di un mese all'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato - prevista per il prossimo 1° luglio - e la pressione inizia a farsi sentire sulle spalle delle squadre di Serie A. Nessuno vuole rimanere indietro, tra rinnovi e nuovi ingressi ogni mossa può risultare determinante nelle fasi di avvicinamento alla prossima stagione. Ecco alcuni tra i nomi maggiormente discussi degli ultimi giorni.

BUKSA E' del Genoa il primo colpo di mercato per la stagione 2021/2022. Il club ligure ha infatti chiuso nella serata di ieri l'operazione relativa al giovane Aleksander Buksa, un attaccante polacco classe 2003 che nella scorsa stagione ha realizzato 3 reti e 2 assist in 21 presenze con la maglia del Wisla Cracovia. I rossoblu hanno superato la concorrenza di Udinese e Borussia Dortmund e si sono aggiudicati il ragazzo, che arriva in Italia a parametro zero, dato che era in scadenza con il suo ex club. Ieri sera sono arrivate le firme e le visite mediche: Buksa è un nuovo giocatore del Genoa.

TOMORI Il Milan ha deciso: vuole riscattare Tomori a qualunque costo. Il club rossonero aveva infatti pattuito nello scorso gennaio un accordo col Chelsea per il passaggio del ragazzo al Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Il difensore è così arrivato in Italia e ha disputato un'ottima metà di stagione. Per questa ragione Maldini e soci vogliono esercitare l'opzione relativa al riscatto. Hanno provato a chiedere uno sconto al Chelsea ma la richiesta è stata rigettata al mittente, così il Milan rispetterà i patti presi nello scorso gennaio e nella prossima settimana formalizzerà l'acquisto a titolo definitivo di Tomori.

XHAKA Josè Mourinho sta costruendo la Roma del futuro e sta esplicitamente chiedendo alla società determinati acquisti. Dopo la tentazione Donnarumma (si parla di una telefonata dell'allenatore ex-inter al portiere ormai ex-Milan per convincerlo a scegliere la Roma) lo Special One ha puntato un giocatore dell'Arsenal: si tratta di Granit Xhaka, la cui valutazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni. Al momento la Roma si fermerebbe a 15, ma sta valutando di inserire Under nella trattativa, reduce dall'esperienza al Leicester ma che non rientra nei piani della società, per alleggerire la spesa.

GUEDES Una società che in quest'estate opererà molto sul mercato è la Fiorentina, che con l'arrivo di Gattuso vedrà diversi stravolgimenti nella squadra, soprattutto a centrocampo e sulla trequarti, dato che il tecnico ex-Napoli vuole giocare con il modulo 4-2-3-1. Per questo i nomi sul taccuino del Presidente Commisso sono diversi; per la mediana gli obiettivi sono Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo il prestito a Napoli, e Sergio Oliveira del Porto, che però viene valutato 20 milioni, troppi per la viola. Per la trequarti invece il nome nuovo è Gonçalo Guedes del Valencia, nella cui eventuale trattativa potrebbero rientrare Pezzella e Pulgar che piacciono molto al club spagnolo.