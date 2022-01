Calciomercato: il Milan chiude per Lazetic, il Sassuolo cede Babacar

Il mese di gennaio sta per entrare negli ultimi giorni: questo significa che le squadre di Serie A stanno cercando di muoversi per riuscire a mettere a segno dei colpi in questo mercato di riparazione. Il Milan è riuscito a piazzare un colpo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per il futuro, spiazzando le concorrenti. Il ragazzo di cui dovrebbe arrivare la conferma definitiva nella giornata di domani, è Marko Lazetic, profilo sul quale ha lavorato anche il Torino, ma che i rossoneri sono riusciti ad assicurarsi. Il classe 2004 arriverà a Milano, a renderlo noto è proprio la squadra che ne detiene il cartellino, la Stella Rossa: "Ieri abbiamo concordato tutto con il Milan, ora mi aspetto che Lazetic negozi le sue condizioni tramite i suoi agenti e firmi il contratto", queste le parole del direttore generale della società, Zvezdan Terzić.