Calciomercato: il Venezia punta Lapadula, Miranchuk non si muove

Il calciomercato della sessione invernale di gennaio è arrivato nel suo momento clou, in cui le squadre di Serie A stanno mettendo a segno gli ultimi colpi in vista della seconda parte di stagione. Il Venezia è partito bene in campionato, ma nel corso delle ultime settimane ha avuto una flessione, ritrovandi ad un solo punto dalla zona retrocessione. Per questo a Zanetti serve un attaccante in grado di fare gol e che conosca il campionato nostrano: gli occhi della dirigenza veneta si sono fissati su Gianluca Lapadula, centravanti del Benevento, che potrebbe unirsi alla causa del Venezia nel corso dei prossimi giorni.