Secondo quanto affermato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l'ex attaccante del Torino M'baye Niang potrebbe trasferirsi al Venezia. Il francese ex Toro attualmente è di proprietà del Rennes che è in procinto di chiudere la trattativa con il club veneto neopromosso in Serie A per il passaggio di Niang in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore però al momento non è del tutto convinto di questa destinazione e non ha ancora accettato la proposta.