Calciomercato: Inter-Cordaz, si chiude. Politano orbita Lazio

Il calciomercato continua a muoversi, in quella che sarà un'estate particolarmente calda considerati i cambi di panchina frenetici in Serie A. Le principali squadre hanno cominciato a muoversi per definire meglio le varie formazioni della prossima stagione.

Dopo l'arrivo di Inzaghi all'Inter, la società meneghina ha subito pensato a rinforzarsi in difesa, in particolare tra i pali visto il rendimento zoppicante di Handanovic con la maglia nerazzurra. Oggi infatti l'agente di Cordaz, portiere del Crotone, è andato nella sede dell'Inter per chiudere la trattativa: quest'oggi infatti dovrebbero definirsi i dettagli per il trasferimento definitivo.