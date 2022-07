Calciomercato, Juric aspetta i rinforzi. Ma al momento non filtrano malumori

Nel finale dello scorso campionato Juric era stato molto chiaro: per allestire una rosa competitiva si sarebbe aspettato dieci acquisti, includendo nel conto anche i giocatori in prestito e da riscattare. Al momento alla casella acquisti risultano i nomi di Pellegri e Bayeye, a fronte di diverse uscite, peraltro anche importanti. A centrocampo hanno salutato Mandragora e Pobega, sulla trequarti Brekalo, Pjaca e Praet non sono stati riscattati (ma per il belga si continua a lavorare) e sono scaduti i contratti di Belotti ed Ansaldi. A questi si aggiunga la sicura partenza di Bremer, che ha ripreso a lavorare con i compagni ma la cui cessione è annunciata ormai da mesi.

Naturale che Juric aspetti ora rinforzi, soprattutto in vista del ritiro austriaco in cui si inizieranno a gettare le basi della squadra che il 13 agosto esordirà in campionato sul campo del Monza. Attenendosi ai calcoli del tecnico, sarebbero otto i giocatori ancora da prelevare sul mercato, al netto di ulteriori uscite che comportino la necessità di reperire ulteriori sostituti. Juric è dunque in attesa e spera di poter abbracciare al più presto i rinforzi, per evitare una situazione analoga a quella di un anno fa in cui diversi acquisti importanti arrivarono solamente negli ultimissimi giorni della sessione estiva. È comunque importante sottolineare che al momento non filtrano particolari malumori del tecnico: giustamente sono giorni d'attesa, ma al momento non si avvertono tensioni tali da poter far pensare a terremoti in arrivo.