Calciomercato, Karamoh: da svincolato del Torino al Porto

Dopo gli anni al Torino, in cui ha collezionato 65 presenze e 5 gol, Yann Karamoh è stato svincolato, non rientrando nei piani dei granata. Tuttavia, sembra essere pronto per rilanciare la propria carriera in Portogallo. L’esterno franco-ivoriano è stato infatti richiesto dal Porto, club di vertice del campionato portoghese che quest'anno giocherà anche in Europa League. La trattativa prende forza anche grazie al legame con il tecnico italiano Francesco Farioli, già suo allenatore al Karagümrük in Turchia nella stagione 2021/22, dove fu impiegato per 14 partite e siglò 3 reti. Oggi il Porto si trova a punteggio pieno e il ventisettenne arriva con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio tra Pepê, William Gomes e Borja Sainz, sfruttando le partite tra campionato e coppa per far rifiatare i compagni e dare il proprio contributo sul campo.