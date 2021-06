Calciomercato: Laxalt verso Mosca, la Fiorentina cerca Gonzalez

In attesa dell'inizio del campionato europeo, le squadre di Serie A continuano a lavorare e a muoversi per cercare di rinforzare la propria squadra, soprattutto dpo i diversi cambi di allenatori visti nella massima serie.

Ma prima di rinforzare, molto spesso si pensa alle cessioni: così sta facendo il Milan, che si è trovata nuovamente in casa Laxalt, ex Torino, assolutamente non compreso nel progetto della squadra rossonera. Dopo il prestito al Celtic Glasgow, ora è pronta una nuova avventura per il terzino: infatti su di lui si è mosso con grande velocità la Dinamo Mosca. L'ufficialità è alle porte.