Calciomercato, Lazio appesa a una risposta di Sow. Così torna di moda Ricci

Calciomercato, Lazio di nuovo su Ricci: la situazione

Torino e Lazio avevano avuto contatti già nelle scorse settimane. Ricci piace molto a Sarri, che ne ha fatto richiesta a Lotito. Da qui sono nati i primi discorsi tra club che però non hanno portato a ulteriori sviluppi. Il Torino ha fatto muro, ritenendo la proposta di 20 milioni della Lazio non congrua e la Lazio ha virato sull'altro obiettivo Sow, che sarebbe dovuto arrivare a Roma per 15 milioni per poi firmare un contratto da 2.5 milioni di euro a stagione. Tuttavia il giocatore sta prendendo tempo adducendo a motivazioni personali che gli imporrebbero di rimanere in Germania, ma sotto traccia starebbe valutando l'interessamento del Siviglia. Così c'è il rischio che l'operazione tra Lazio e Eintracht Francoforte salti. A quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio avrebbe già ricominciato a guardarsi attorno partendo nuovamente da Samuele Ricci. Sono previsti nuovi contatti tra Torino e Lazio nei prossimi giorni per riaprire il tavolo delle trattative e avvicinarsi alle richieste granata di 30 milioni di euro per il cartellino di Ricci.