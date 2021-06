Calciomercato: Lazio, idea Jovetic. L’Inter su Nandez del Cagliari

Dopo l'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, la società sta cercando di assicurarsi giocatori che possano soddisfare i bisogni dell'allenatore per permettergli di fare un buon lavoro. La Lazio quindi si sta muovendo per cercare di acquistare una vecchia conoscenza del calcio italiano, Jovetic. L'attaccante di 32 anni è in scadenza con il Monaco e potrebbe quindi essere un colpo low cost per la squadra di Lotito.