Calciomercato, Liberali al Torino salta: va al Catanzaro. Il retroscena…

Niente "nuovo Rivera" per il Torino: Mattia Liberali sarà un nuovo giocatore del Catanzaro. Il Milan aveva già raggiunto l'accordo con il club calabrese per il trasferimento a zero con una clausola pari al 50% sulla futura ed eventuale rivendita. Tuttavia, l'inserimento repentino del Torino aveva fatto cambiare preferenza al club milanese, con i granata disposti ad offrire anche un conguaglio economico per il trasferimento. Tuttavia, Cairo e Vagnati si sono trovati di fronte all'ennesima prova di maturità del talento classe 2007. Dopo la decisione di non rinnovare con il Milan per evitare di essere mandato in prestito, ecco una nuova scelta di carattere: con il Torino, Liberali avrebbe trovato minutaggio in un'altra squadra almeno per una stagione, per poi approdare realmente in maglia granata. Con il Catanzaro, invece, il trequartista ha la possibilità di giocarsi le sue carte nella propria squadra di appartenenza, trovando minutaggio ed esperienza: in Calabria può essere valorizzato da subito. Così Mattia Liberali, dopo essersi messo in mostra per le doti tecniche sul campo, si mette in mostra anche per maturità e lungimiranza, decidendo di non tornare sui suoi passi.