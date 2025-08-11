Calciomercato, l’identità di “Mister X” e Miller che sfuma…ma Elmas? Il punto

"Bene ma non benissimo" direbbe un noto rapper torinese. Abbiamo una notizia buona e due cattive, quale volete prima? Il calciomercato del Torino prosegue attenzionando vari profili, ma rimanendo, al momento, ancora statico. Il club ha bisogno di chiudere almeno due trattative entro la fine del calciomercato: un esterno e un terzino. Eppure, come lamentato anche dai tifosi negli ultimi giorni, anche a centrocampo si sono viste mancanze non indifferenti. A concludere per il profilo osservato dai granata, però, una squadra bianconera: l'Udinese. Vediamo nel dettaglio le tre notizie principali di giornata e una - in uscita - che ha bisogno di sbloccarsi il prima possibile.