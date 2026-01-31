Calciomercato, Marianucci è arrivato a Torino: in giornata le visite mediche

La mattinata di questo sabato 31 gennaio comincia al meglio per il Torino, sul fronte del calciomercato. A partire da oggi, e fino al 30 giugno, Marco Baroni potrà contare su un nuovo difensore. Luca Marianucci si trasferisce al Toro dal Napoli in prestito secco fino alla fine della stagione. Petrachi cercava un difensore e con il complicarsi di altre situazioni è tornato a bussare alla porta del club partenopeo, accontentandosi sulla formula ma assicurandosi un profilo giovane, con tanta fame e soprattutto di livello e già pronto per giocare in Serie A. Luca Marianucci, classe 2004, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Torino Caselle e adesso si prepara per le visite mediche di rito e l'ufficialità che lo legherà alla maglia granata fino a giugno.