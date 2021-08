Calciomercato: Nainggolan all’Anversa, accordo trovato con il club belga

Radja Nainggolan ha firmato il suo nuovo contratto con l'Anversa. Il suo futuro non sarà in Serie A, ma in Belgio. Per Radja, rescisso il contratto che lo legava all'Inter dal 2018, si profilava inizialmente il terzo anno consecutivo al Cagliari dopo i primi due in prestito. Il centrocampista belga ha invece deciso di ritornare in patria. Ad aspettarlo c'è l'Anversa, che lo ha convinto ad accettare una nuova sfida in Belgio. Nainggolan è destinato quindi a lasciare l'Italia a distanza di 15 anni dal suo approdo al Piacenza nel 2005, a cui sono seguite le esperienze con Cagliari, Roma e Inter. Secondo HLN il giocatore belga ha messo nero su bianco un accordo biennale.