Calciomercato, niente riscatto per Miranchuk: Toro al lavoro per uno sconto

Il club intenzionato a procedere come per Vlasic: nuove trattative per strappare condizioni più convenienti

Il Toro non eserciterà il diritto di riscatto pattuito lo scorso agosto per Alexey Miranchuk. Come già avvenuto per Vlasic, secondo quanto raccolto da Toro News, i granata hanno deciso di non usufruire dell'opzione che scadrà il 17 giugno e permetterebbe di acquistare il trequartista russo per circa 9,5 milioni. Questo non significa però che il Toro abbia deciso di rinunciare al giocatore, tutt'altro: nell'incontro di Masio tra Cairo, Vagnati e Juric è emersa la volontà di continuare a puntare su quelli che sono stati i due trequartisti titolari nel campionato appena concluso.