Calciomercato, niente Torino per Djuricic: torna alla Sampdoria

Uno dei profili che il Torino aveva sondato per il reparto della trequarti è stato Filip Djuricic. Il fantasista serbo è svincolato dallo scorso 30 giugno dopo che è scaduto il suo contratto con il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il suo futuro però ha ormai preso una direzione chiara. Djuricic è ad un passo dal ritorno alla Sampdoria, squadra nella quale ha già militato dal 2016 al 2018. Il trequartista classe 1992 tornerà in blucerchiato dopo essersi sottoposto alle visite mediche. Per lui è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione.