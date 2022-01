Calciomercato: Nkoulou verso il ritorno in Serie A, rivoluzione a Cagliari

Nicolas Nkoulou potrebbe tornare in Serie A: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il camerunese piace molto all'Udinese di Cioffi. Il difensore ex Torino ha giocato in questa prima parte di stagione al Watford solamente 3 partite (per un totale di 168') e proprio per questo a gennaio ci sono molte probabilità che ritorni in Italia. C'è da ricordare che il presidente del club inglese è Giampaolo Pozzo, proprietario anche del club friulano: questo faciliterebbe l'operazione.