Calciomercato, parco esterni al completo? Cairo conferma. E Oristanio…

Calciomercato, Oristanio resta un profilo gradito ma...

Possibile che la situazione cambi? Improbabile a oggi, anche se non è un'ipotesi da escludere del tutto a mercato ancora aperto. Prima del via alla gara con il Modena, Vagnati ha risposto a domanda diretta su due profili d'interesse per il Toro, Oristanio e Nicolussi Caviglia: "Hanno caratteristiche giuste per le nostre esigenze del momento, vediamo nei prossimi giorni cosa riusciremo a fare". Le parole di Cairo nel postpartita però hanno ristretto il raggio d'azione sul centrocampo, quindi è lì che si concentreranno energie e risorse della società considerando anche la necessità del terzino e il possibilismo del presidente su un eventuale ulteriore innesto in difesa. Certo, il gradimento della società per il profilo di Oristanio non scompare. Il giocatore vuole la Serie A, le condizioni dettate dal Venezia finora non hanno mai trovato consensi al Torino. Da qui a fine mercato le posizioni possono essere riviste, mai dire mai. La sensazione è però che solo un'opportunità veramente stracciata possa portare il club granata a intervenire sul parco esterni.