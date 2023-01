Calciomercato: per Brekalo si inserisce il Getafe, Malinovskyi al Marsiglia

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com il Getafe ha preso informazioni per Brekalo. Se il Monza non chiuderà a breve le trattative, gli spagnoli sono pronti ad inserirsi per il croato ex Toro. I brianzoli rimangono avvantaggiati, ma il Getafe ha preso informazioni e rimane alla finestra molto interessato.