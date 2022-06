Calciomercato, Percassi: “Miranchuk? Torino simile a noi, può interessargli”

L'esterno russo è in uscita dall'Atalanta e potrebbe interessare molto al Toro che ha bisogno di trovare nuovi giocatori per la trequarti

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, a margine di un evento commerciale, ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano da vicino anche il mercato del Torino. Nella fattispecie l'AD nerazzurro ha parlato della situazione relativa ad Aleksej Miranchuk, esterno d'attacco della formazione allenata da Gian Piero Gasperini: "Miranchuk? Adesso si entrerà nel vivo delle cose. Il Torino è una squadra molto simile alla nostra, è normale che ci possa essere qualche giocatore che possa interessare. È un mercato un po’ particolare". Sono state queste le parole rilasciate da Luca Percassi riguardo al calciatore russo. Si tratta di un profilo che potrebbe interessare al Toro che è alla ricerca di giocatori nuovi nel reparto della trequarti. I granata hanno infatti perso sia Brekalo che Pjaca, tornati ai rispettivi club e sono ancora in attesa di capire come si evolverà la situazione relativa a Dennis Praet, per il quale il riscatto dal Leicester è ancora in divenire.